Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам

СЕГОДНЯ 20:31 2019-01-11T20:31:00+03:00

В ведомстве считают, что электронные средства доставки никотина и табачные изделия должны регулироваться одинаково

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В пятницу, 11 января, министерство здравоохранения РФ поддержало предложение депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова запретить рекламу систем нагревания табака. В ведомстве заявили, что электронные средства доставки никотина действительно нужно приравнять к обычным сигаретам.

«Министерство здравоохранения РФ полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина (ЭСДН) должны регулироваться одинаково», - сказали в пресс-службе Минздрава RT.

Также там отметили, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина альтернативными способами, менее вредны, чем обычные сигареты. Кроме того, существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространенности альтернативных способов курения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу депутат от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минздрав России с предложением запретить открытую рекламу систем нагревания табака. Как считает политик, эти устройства необходимо убрать с витрин магазинов за специальную шторку.