Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин

СЕГОДНЯ 20:49 2019-01-11T20:49:16+03:00

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В пятницу, 11 января, стало известно, кто возглавил российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ-2019), который пройдет с 22 по 25 января в Давосе. По словам министра энергетики РФ Александр Новак, руководителем группы российских представителей будет глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«У нас (делегацию) возглавляет Максим Орешкин» - сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Стоит отметить, что глава Минэнерго в этом году также примет участие в форуме.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ-2019. Как отметил американский лидер, он вынужден был пойти на такой шаг из-за ситуации на американо-мексиканской границе.

А ранее в пятницу от поездки на форум в Давосе отказался и глава Франции Эммануэль Макрон. Он объяснил свое решение ситуацией с «желтыми жилетами».