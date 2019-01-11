В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС

СЕГОДНЯ 21:06 2019-01-11T21:06:10+03:00

После нападения преступники попытались скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В ВАЗ- 2107 преступников обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы

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В пятницу вечером на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной автомобильной трассы "Кавказ" неизвестные из автомобиля ВАЗ 2107 обстреляли сотрудников ДПС. После нападения преступники попытались скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

"В ходе преследования указанная машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики.

На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы", - сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Александр Поляков.

В автомобиле бандитов обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям.