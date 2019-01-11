2019-01-11T21:37:25+03:00
Экономика

Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции

Как отметил глава Минэнерго, скачок стоимости автомобильного топлива в январе этого года был «разовым»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В пятницу, 11 января, министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России. В частности, он заявил, что рост цен на автомобильное топливо в 2019 году останется в пределах инфляции.

«В течение года они (цены на бензин) все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше», - цитирует главу Минэнерго ТАСС. При этом министр добавил, что все будет зависеть от конъюнктуры рынка.

А скачок стоимости автомобильного топлива в январе этого года, по словам Новака, был «разовым». Как пояснил руководитель министерства энергетики, подорожание было связан с повышением НДС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выяснила, что за девять первых дней 2019 года рост розничных цен на бензин в регионах России не превысил 1,7%. Таким образом, как заметили в ведомстве, нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива: такая динамика цен в эти договоренности укладывается.

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