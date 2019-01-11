Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве

11 Янв. 22:30 2019-01-11T22:30:13+03:00

Ранее правоохранителям пришлось проверить все помещения Павелецкого вокзала после анонимного сообщения о бомбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее правоохранителям пришлось проверить все помещения вокзала после анонимного сообщения о бомбе

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В пятницу, 11 января, появилась информация о том, что из здания Павелецкого вокзала в Москве вновь эвакуировали людей. По некоторым данным, после анонимного звонка об угрозе взрыва на улицу вывели порядка 500 человек.

«Поступил анонимный звонок о минировании Павелецкого вокзала. Из здания эвакуировано около 500 человек», - сказал информированный источник «Интерфакса».

В то же время правоохранители приступили к проверке всех помещений вокзала. Однако никаких взрывных устройств они так и не нашли. Таким образом, угроза взрыва оказалась ложной. «В 20:55 мск проверка Павелецкого вокзала завершена, взрывное устройство не обнаружено», - заверил представитель столичных экстренных служб РИА Новости.

А чуть позже стало известно, что полиция задержала человека, «заминировавшего» Павелецкий вокзал в Москве. Как уточнили в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, «телефонный террорист» передал правоохранителям ложные сведения «из хулиганских побуждений». «Задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала из хулиганских побуждений», - подчеркнул собеседник ТАСС.