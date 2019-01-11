В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий

СЕГОДНЯ 23:43 2019-01-11T23:43:50+03:00

Преступник был депортирован из США в августе 2018 года

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Умер последний известный нацистский преступник Яков Палий, служивший вооруженным охранником в концентрационном лагере на территории оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Бывшему эсэсовцу было 95 лет. Он скончался в доме престарелых в городе Ален

Власти США утверждают, что Палий прошел подготовку в СС и в годы нацистской оккупации Польши служил надзирателем в лагере смерти Травники. Из Соединенных Штатов, куда он переехал в 1949 году, его пытались выслать много лет и выдворили по личному поручению Дональда Трампа.

Власти Германии согласились принять нацистского преступника, хотя он никогда не являлся гражданином этой страны, а доказательств его причастности к нацистским преступлениям не было.