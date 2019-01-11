2019-01-11T23:43:50+03:00
В мире

В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий

Преступник был депортирован из США в августе 2018 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Умер последний известный нацистский преступник Яков Палий, служивший вооруженным охранником в концентрационном лагере на территории оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Бывшему эсэсовцу было 95 лет. Он скончался в доме престарелых в городе Ален

Власти США утверждают, что Палий прошел подготовку в СС и в годы нацистской оккупации Польши служил надзирателем в лагере смерти Травники. Из Соединенных Штатов, куда он переехал в 1949 году, его пытались выслать много лет и выдворили по личному поручению Дональда Трампа.

Власти Германии согласились принять нацистского преступника, хотя он никогда не являлся гражданином этой страны, а доказательств его причастности к нацистским преступлениям не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Арест сотрудника Huawei в Польше не связан с деятельностью компании
В Москве мужчина попал под электричку и погиб
Имя российского участника «Евровидения - 2019» станет известно уже в январе
Врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам нуждающейся в ремонте больницы помыть полы и повесить занавески
Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам