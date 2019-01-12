Депутат Рады: Из-за трудовой миграции Украина останется без сантехников

СЕГОДНЯ 01:40 2019-01-12T01:40:55+03:00

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Из-за трудовой миграции Украина рискует остаться без специалистов и профессионалов. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский.

По его словам, в республике "экономикой фактически никто не занимается", правительство занято решением только "актуальных проблем и не думает о завтрашнем дне" и о том, что будет через десять-двадцать лет.

"Мы окажемся в ситуации, когда нам не будет кем заменить даже сантехника", — сказал Рыбчинский в эфире канала Newsone.

Депутат также подчеркнул, что отток населения привел к тому, что Украина сталкивается с огромными проблемами как в науке, так и в промышленности. При этом власти Польши выдают украинским мигрантам карты поляка, что позволяет им "заменять своих граждан украинцами".

По данным Международного валютного фонда, около трех миллионов украинцев работают за рубежом. Однако точное число граждан республики, уехавших на заработки в другие страны, неизвестно.

Как сообщал ранее сайт "КП", в пятницу президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих заслугах по выводу страны из так называемой зоны риска. Он заявил, что еще четыре года назад экономическая ситуация в стране была просто ужасной, но с его приходом к власти все якобы изменилось.