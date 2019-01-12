2019-01-12T02:57:48+03:00
В мире

В Грузии 15 человек скончались от "свиного гриппа"

Власти страны просят граждан не паниковать
Юлия ДИВЕЕВА
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В Грузии распространяется "свиной грипп"В Грузии распространяется "свиной грипп"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число жертв "свиного гриппа" (вируса H1N1) в Грузии достигло 15 человек. Все они скончались в последние месяцы. Об этом сообщил 11 января директор Национального центра по контролю над заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, два пациента. заразившихся вирусом, умерли в последние сутки. Лабораторные данные подтверждают, что причиной смертей стал H1N1. При этом главный эпидемиолог заверил, что паниковать жителям Грузии не стоит, но следует проявлять бдительность ии при первых же симптомах обращаться в медучреждения.

Гамкрелидзе отметил, что большая часть смертельных случаев - это последствия слишком позднего обращения к врачам. Он призвал не заниматься самолечением, передает ТАСС.

В последние дни из-за "свиного гриппа" в нескольких медицинских учреждениях Грузии объявлен карантин, вход в эти учреждения и пребывание там ограничены.

Напомним, на прошлой неделе сайт kp.ru сообщал, что шесть человек скончались в результате заражения свиным гриппом в Грузии. В три дня назад стало известно, что один человек умер от вируса А/H1N1 в Санкт-Петербурге.

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