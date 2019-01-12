Снег обрушил крышу торгового павильона в Харькове

СЕГОДНЯ 03:28 2019-01-12T03:42:45+03:00

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В Харькове на Московском проспекте 11 января обрушилась крыша недостроенной конструкции торгового павильона. Об этом сообщают экстренные службы Харьковской области.

Крыша здания обрушилась на людей на Московском проспекте в Харькове.Спасатели ведут разбор завалов

Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 19:45 по местному времени (совпадает с московским). В результате пострадали не менее четырех человек. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Спасатели разбирают завалы и разгребают снег на месте аварииФото: СОЦСЕТИ

«По предварительным данным, на Московском проспекте возле станции метро «Имени Александра Масельского» произошло обрушение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди», — говорится в сообщении полиции региона на странице в Facebook.

Полиция выясняет обстоятельства аварииФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Позже стало известно, что под навесом людей не было, поскольку павильон находился на реконструкции. Все пострадавшие оказались поблизости с конструкцией в момент аварии.

На месте обрушения работают 55 человек и 15 единиц спецтехники. Также на место прибыли сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства аварии.