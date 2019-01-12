Снег обрушил крышу торгового павильона в Харькове
В Харькове на Московском проспекте 11 января обрушилась крыша недостроенной конструкции торгового павильона. Об этом сообщают экстренные службы Харьковской области.
Крыша здания обрушилась на людей на Московском проспекте в Харькове.Спасатели ведут разбор завалов
Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 19:45 по местному времени (совпадает с московским). В результате пострадали не менее четырех человек. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Спасатели разбирают завалы и разгребают снег на месте аварииФото: СОЦСЕТИ
«По предварительным данным, на Московском проспекте возле станции метро «Имени Александра Масельского» произошло обрушение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди», — говорится в сообщении полиции региона на странице в Facebook.
Полиция выясняет обстоятельства аварииФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Позже стало известно, что под навесом людей не было, поскольку павильон находился на реконструкции. Все пострадавшие оказались поблизости с конструкцией в момент аварии.
На месте обрушения работают 55 человек и 15 единиц спецтехники. Также на место прибыли сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства аварии.
Четыре человека получили травмы при обрушении крыши торгового павильонаФото: СОЦСЕТИ