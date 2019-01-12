2019-01-12T05:14:18+03:00
Общество

Российская сеть моек самообслуживания создала "мелодию мойки"

Компания поздравила россиян с Рождеством клипом на "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" Чайковского [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Звуки автомойки соединили с музыкой ЧайковскогоЗвуки автомойки соединили с музыкой Чайковского
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Высокое искусство может жить в самых обыденных вещах, даже в мойке автомобилей. Российская сеть моек самообслуживания создала "мелодию мойки" и опубликовала в Рождество клип с этой музыкой на своем канале в YouTube.

Как отмечают авторы видео, цикл помывки автомобиля схож по структуре с произведением искусства: в есть и завязка, и кульминация, и финал.

"Мы прислушались к мойке - и услышали музыку! Она есть!" - уверяют создатели клипа.

Cеть моек самообслуживания создала мелодию мойки .Звуки автомойки и музыка Петра Чайковского

Они совместили обычные для автомойки звуки, такие как шум воды, хлопок дверью машины, гудение пылесоса, писк платежного терминала, с музыкой Петра Ильича Чайковского “Вальс цветов” из балета “Щелкунчик”.

"Мы создали симфонию мойки, как мы ее слышим. Прислушайтесь к своей работе - возможно, она звучит, как рэп? Или как Rock-n-roll?", - советуют музыкальные автомойщики.

Поскольку в "Щелкунчике" действие происходит в канун Рождества, сеть АМС опубликовала ролик 7 января и поздравила всех с праздником.

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