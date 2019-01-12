В Оттаве три человека погибли в ДТП с двухэтажным автобусом

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-12T06:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На западе Оттавы двухэтажный рейсовый автобус попал в ДТП. В результате три человека погибли и 23 получили различные ранения. Об этом сообщил мэр канадской столицы Джим Уотсон.

По его данным, авария произошла 11 января в 15:50 на транспортном узле Уэстборо. На видеокадрах, размещенных очевидцами в соцсетях, видно, что автобус въехал в остановку.

В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку .Погибли три человека, еще 23 пострадали

“Мы можем подтвердить, что, к сожалению, три человека погибли - два в автобусе и один на остановке", - уточнил глава городской администрации.

Уотсон заверил, что власти Оттавы окажут семьям жертв и пострадавших всю необходимую помощь, передает ТАСС.

Полиция города начала уголовное расследование по факту ДТП. По словам шефа полиции столицы Шарля Бордело, офицеры проверяют записи с камер наблюдения, а также видеоматериалы, которые сняли свидетели происшествия. Он уточнил, что за рулем автобуса находилась женщина. Её задержали и допрашивают.