Израильские истребители имитировали налеты на Ливан во время обстрела Дамаска

СЕГОДНЯ 06:47 2019-01-12T06:51:04+03:00

ПВО Сирии сбили восемь ракет в небе над столицей страны

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Во время ракетных обстрелов сирийской столицы 12 января истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана. Самолеты имитировали налеты на на южные ливанские районы.

Израильские пилоты пролетели над прибрежным городом Захрани и совершили провокационные полеты на малой высоте, сообщают местные СМИ.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили восемь ракет в небе над западными и южными районами Дамаска. Сирийские зенитчики продолжают вести огонь по воздушным целям, передает ТАСС.

Израильские самолеты нанесли удары со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Одной из целей обстрела стал район, где находится международный аэропорт Дамаска. Одна из ракет попала в складское помещение воздушной гавани, но большинство из них были поражены ПВО Сирии.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сирийские ПВО в небе над Дамаском сбили несколько ракет. Взрывы раздались над городом в 23.30 пятницы по местному времени (0.30 субботы мск) и они продолжались в течение ночи.