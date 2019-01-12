Погода в Москве на 12 января 2019 года: ожидается метель

СЕГОДНЯ 07:10 2019-01-12T07:10:55+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 января 2019 года

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Погода в Москве на 12 января 2019 года будет облачной и достаточно снежной. Местами по городу ожидается гололедица, а также метель. Об этом сообщили в Гидрометценте России.

Что касается температурного режима, что как днем, так и в ночь на воскресенье столбики термометров будут держаться на уровне -9..-7 градусов. Потоки ветра юго-западного направления разовьют скорость 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным - 732 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похолодание пришло в столицу из-за мощного антициклона, который принес в среднюю полосу ледяной арктический воздух. Самые морозные деньки уже миновали, однако жителям москвичам еще придется столкнуться с настоящей суровой русской зимой.