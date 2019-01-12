В Совфеде раскритиковали процесс вывода войск США из Сирии

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-12T07:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал процесс вывода американских войск с территории Сирии. По мнению сенатора, из всего этого получилась какая-то "сумятица".

"Трамп обещал одно, а администрация, конгресс и союзники США хотят другого. В этой ситуации в Вашингтоне никак не могли решить, где поставить запятую в формуле: уйти нельзя остаться. Но, похоже, решили так: уйти нельзя, остаться", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

Напомним, что о возможном выводе войск США из Сирии стало известно в декабре прошлого года. При этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что его стране удалось победить ИГ (запрещена в РФ) в арабской республике.

На фоне таких заявлений СМИ начали сообщать о разногласиях по данному вопросу между главой государства и его администрацией. Однако, как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Майк Помпео опроверг слухи.