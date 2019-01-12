Юнкер заявил, что ЕС не собирается менять условия договора по Brexit

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-12T07:54:49+03:00

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Европейский союз не собирается пересматривать проект договора, в котором указаны условия выхода Великобритании из состава объединения. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он подчеркнул, что сейчас британскому парламенту необходимо проголосовать по существующему варианту соглашения или же полностью его отклонить.

"Это наше последнее предложение. Мы можем добавить разъяснения, но мы не будем пересматривать его. Выбор таков: принять или отклонить его", - процитировала Юнкера в своем микроблоге Twitter представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Между тем, напомним, что активный этап подготовки к Brexit стартовал еще в конце прошлого года. Проект соглашения с ЕС хоть ранее и был принят правительством страны, но все же вызвал неоднозначную реакцию в отдельных политических кругах. Сайт kp.ru писал о том, что ходили слухи о срыве процесса выхода королевства из союза.