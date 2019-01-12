При стрельбе в торговом центре в США пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-12T08:58:05+03:00

Неизвестный открыл огонь по посетителям в ходе ссоры с другим мужчиной

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В минувшую пятницу, 11 января, в торговом центре Newport Center в американском городе Джерси-Сити штата Нью-Джерси произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека.

Сообщается, что сначала полицейские отреагировали на сообщения о кулачной драке на фудкорте, однако после стала поступать информация о стрельбе. По словам очевидцев, огонь открыл один из участников конфликта. Сразу же после этого здание было эвакуировано.

В больнице оказались два человека. Первый мужчина получил огнестрельные ранения руки и ноги, а другой - живота. Оба они находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Правоохранители уже получили ордер на арест одного из пострадавших. При этом шеф полиции Майкл Келли уточнил, что стрельба может быть связана с противоборством местных бандитских группировок, передает CBS.

Сайт kp.ru писал о том, что менее чем неделю назад неизвестный злоумышленник открыл огонь по посетителям боулинг-клуба в американском городе Торранс. Жертвами нападения стали три человека, четверо получили ранения.