Десантный корабль США направился к берегам Сирии для прикрытия вывода войск

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-12T09:12:56+03:00

На борту военного судна Kearsarge находятся сотни морпехов, вертолеты и другая авиатехника

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Военно-морские силы США направили к берегам Сирии десантный корабль, перед которым поставлена задача обеспечения поэтапного вывода американских войск с территории республики.

По неподтвержденным данным, речь идет о судне под названием Kearsarge. На его борту находятся сотни морпехов, вертолеты, а также другая авиатехника. Военнослужащие должны будут оказывать поддержку частям Вооруженных сил США, покидающим Сирии.

Источники газеты The Wall Street в Пентагоне добавили, что не получали никаких поручений от командования, связанных с заявлением помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее этот политик назвал одним из основных условий вывода войск с территории Сирии обеспечение безопасности Израиля, курдов и других союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.

"Ничего не изменилось. Мы получаем приказы не от Болтона", - заявил источник.