2019-01-12T11:50:11+03:00
Наука

В РАН сообщили о потере управления над космическим телескопом "Спектр-Р"

Аппарат отправляет научные данные на Землю, но не отвечает на команды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р". Аппарат продолжает отправлять данные на Землю, но не принимает команды. Об этом сообщил руководитель проекта "Радиоастрон" член-корреспондент РАН Юрий Ковалев.

"Со вчерашнего утра (с четверга, 10 января - прим. ред.) наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда - спутник точно жив", - написал он у себя на странице в Facebook.

Директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев информацию также подтвердил. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением двусторонней связи, однако первые попытки закончились неудачей.

"Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", - цитирует РИА Новости ученого.

При этом стоит отметить, что гарантийный срок "Спектра-Р" уже давно истек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с орбиты в планом порядке был сведен российский военный спутник "Космос-2430". Он сгорел над Атлантическим океаном.

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