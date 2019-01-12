2019-01-12T12:16:38+03:00
Политика

Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора в России

Событие может быть приурочено к 300-летию учреждения упраздненного ныне звания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание генерал-прокурора к 300-летию создания данного правоохранительного органа, которое приходится на 2022 год.

Она напомнила, что 12 января празднуется День работника прокуратуры, и изначально эта дата была приурочена именно к учреждению руководящей должности.

"Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание "генерал-прокурор"? И звучит солиднее, и бояться, Юрий Яковлевич [Чайка], будут точно больше", - цитирует ТАСС спикера.

Матвиенко также поздравила всех участников заседания в Генпрокуратуре с профессиональным праздником и призвала заранее начать подготовку к юбилйной дате, поскольку это "хороший повод проанализировать исторический опыт, широко пообсуждать роль и место прокуратуры в жизни современного общества".

Напомним, что звание генерал-прокурора было упразднено после Февральской революции 1917 года.

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