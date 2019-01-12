Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-12T12:40:05+03:00

Наблюдатели потеряли управлением над аппаратом и уже не смогли его найти

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Беспилотик Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная. Об этом сообщили в пресс-службе самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По их словам, патруль осуществлял полет дрона на окраине поселка с целью наблюдения за снегоуборочными работами, когда наблюдатели услышали звук шести очередей, произведенных из стрелкового оружия приблизительно в 1,5–2 км к востоку от их местонахождения.

"Огонь велся по БПЛА. Мини-БПЛА потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть", - говорится в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В документе также уточняется, что по состоянию на 1 января именно в Луганской области было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

Между тем, как писал сайт kp.ru, украинские власти подписали соглашение о закупке еще целой партии ударных беспилотников у Турции.