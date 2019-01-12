2019-01-12T12:40:05+03:00
Происшествия

Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Наблюдатели потеряли управлением над аппаратом и уже не смогли его найти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Наблюдатели уверяют, что огонь велся непосредственно по беспилотникуНаблюдатели уверяют, что огонь велся непосредственно по беспилотникуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Беспилотик Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная. Об этом сообщили в пресс-службе самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По их словам, патруль осуществлял полет дрона на окраине поселка с целью наблюдения за снегоуборочными работами, когда наблюдатели услышали звук шести очередей, произведенных из стрелкового оружия приблизительно в 1,5–2 км к востоку от их местонахождения.

"Огонь велся по БПЛА. Мини-БПЛА потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть", - говорится в отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В документе также уточняется, что по состоянию на 1 января именно в Луганской области было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.

Между тем, как писал сайт kp.ru, украинские власти подписали соглашение о закупке еще целой партии ударных беспилотников у Турции.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мамаев посетил храм на территории СИЗО "Бутырка"
На Троекуровском кладбище прошли похороны Анатолия Лукьянова
Новая стратегия ПРО США может быть опубликована на следующей неделе
Россияне не пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в Оттаве
Грузовик протаранил десять автомобилей на парковке в районе МКАД
Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже
Украина заключила соглашение на покупку турецких ударных беспилотников
Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора в России
В РАН сообщили о потере управления над космическим телескопом "Спектр-Р"
В Париже прогремел мощный взрыв
Британские ученые назвали основные симптомы рака
Названы страны, жители которых чаще всего умирают из-за плохого питания
Amazon использовал украинцев для слежки за пользователями "умного дома"