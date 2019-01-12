2019-01-12T13:24:25+03:00
Происшествия

Грузовик протаранил десять автомобилей на парковке в районе МКАД

В результате аварии пострадал мужчина, который находился за рулем многотонной машины [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ДТП пострадал водитель грузовикаВ ДТП пострадал водитель грузовикаФото: скриншот с видео
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На одной из стоянок на юге МКАД грузовик протаранил около десяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции.

Уточняется, что авария произошла в районе 29-го км автомагистрали. Пострадал один человек - водитель грузовика. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

На МКАД грузовик протаранил около десяти машин.

На кадрах с места ДТП видно, что грузовик уже поставили на колеса, как и часть поврежденных автомобилей. Между тем, движение транспорта на МКАД все еще затруднено в обе стороны.

"Из-за аварии на внешней стороне 29-го км МКАД (перед трассой "Дон") затруднено движение более чем на 5 км, на внутренней стороне около 2,5 км", - говорится в сообщении в Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

Фургон, протаранивший 10 машин на МКАД, своим ходом уехал с места ЧП.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале января серьезная авария произошла также на улице Хамовнический вал в центре Москвы. Строительный кран задел пешеходный мост во время движения. В результате аварии погиб один человек.

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