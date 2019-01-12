Россияне не пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в Оттаве
Среди погибших и пострадавших в аварии с двухэтажным рейсовым автобусом на западе Оттавы россиян не числится. Такое заявление сделал заведующий консульским отделом посольства РФ в столице Канады Николай Москвичев.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 11 января, на транспортном узле Уэстборо автобус въехал в остановку. В ДТП погибли три человека, еще 23 пострадали. За рулем автобуса находилась женщина, которую уже задержали.
"Информации о пострадавших российских граждан в посольство России в Канаде не поступало", - сказал Москвичев в эфире телеканала "Россия-24".
Он подчеркнул, что сотрудники дипмиссии поддерживают постоянный контакт с местными правоохранительными органами.
Между тем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже также отреагировал на случившееся. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в при ДТП, а также поблагодарил экстренные службы за их работу.
"Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве", — написал глава правительства в Twitter.
В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку .Погибли три человека, еще 23 пострадали