Россияне не пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в Оттаве

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-12T13:28:33+03:00

Посольство РФ в Канаде следит за ситуацией и находится на связи с местными правоохранительными органами

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Среди погибших и пострадавших в аварии с двухэтажным рейсовым автобусом на западе Оттавы россиян не числится. Такое заявление сделал заведующий консульским отделом посольства РФ в столице Канады Николай Москвичев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 11 января, на транспортном узле Уэстборо автобус въехал в остановку. В ДТП погибли три человека, еще 23 пострадали. За рулем автобуса находилась женщина, которую уже задержали.

"Информации о пострадавших российских граждан в посольство России в Канаде не поступало", - сказал Москвичев в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что сотрудники дипмиссии поддерживают постоянный контакт с местными правоохранительными органами.

Между тем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже также отреагировал на случившееся. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в при ДТП, а также поблагодарил экстренные службы за их работу.

"Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве", — написал глава правительства в Twitter.