На Троекуровском кладбище прошли похороны Анатолия Лукьянова

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-12T13:55:15+03:00

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В эту субботу, 12 января, на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны Анатолия Лукьянова - российского политика и последнего председателя Верховного Совета СССР.

Погребение прошло сразу после церемонии прощания в Ритуальном зале Центральной клинической больницы. Траурную процессию сопровождала рота почетного караула. Более того, советский деятель был погребен под звуки гимна Российской Федерации и торжественные залпы, сообщает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, последний Анатолий Лукьянов умер 9 января в результате продолжительной болезни. На момент смерти ему было 88 лет. Известие о его смерти распространил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Соболезнования в связи с кончиной политика принес председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, а также другие видные деятели.