Мамаев посетил храм на территории СИЗО "Бутырка"

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-12T14:11:23+03:00

В ближайшее время футболист планирует также поучаствовать в матче между заключенными

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Игрок российского футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев в новогодние праздники посетил старинный храм в честь иконы Покрова, который расположен на территории СИЗО "Бутырка". Об этом сообщил адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

"На каникулах Мамаеву удалось сходить в храм, это старинная церковь XVIII века, там есть батюшка", - заявил защитник.

По его словам, игроку "Краснодара" также удалось посетить спортзал, а в ближайшее время он планирует принять участие в футбольном матче между заключенными. Бушанов рассказал, что на территории тюрьмы есть небольшой плац, где и будет организовано футбольное поле.

Данная акция станет "социальным проектом" в рамках поддержания психологического состояния заключенных. Поскольку желающих поиграть в футбол много, матчей скорее всего будет несколько, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в настоящий момент Павел Мамаев, а также еще один российский футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл находятся в СИЗО. Спортсмены были арестованы после участия в нескольких драках в центре Москвы.