2019-01-12T14:22:16+03:00
Политика

Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Чаще всего звуки стрельбы раздавались в провинциях Идлиб и Алеппо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в СирииВ Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в СирииФото: REUTERS
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Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации, который пришелся на Алеппо, а турецкая сторона - 30. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Обмен данными состоялся в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений перемирия.

"Турецкой частью представительства зафиксировано 30 случаев стрельбы в провинциях: Латакия -­ три, Хама - один, Алеппо - пять, Идлиб - 21", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз военного ведомства.

В документе отмечается, что в целом за минувшие сутки количество вооруженных формирований, присоединившихся к соблюдению режима прекращения огня осталось неизменным - 234 объединения.

Между тем, как писал сайт kp.ru, с самого вечера пятницы над Дамаском звучали звуки многочисленных взрывов. Система противовоздушной обороны Сирии отражала атаку на столицу республики. Кто именно вел обстрел города, не уточнялось.

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