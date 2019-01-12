Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии
Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации, который пришелся на Алеппо, а турецкая сторона - 30. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Обмен данными состоялся в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений перемирия.
"Турецкой частью представительства зафиксировано 30 случаев стрельбы в провинциях: Латакия - три, Хама - один, Алеппо - пять, Идлиб - 21", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз военного ведомства.
В документе отмечается, что в целом за минувшие сутки количество вооруженных формирований, присоединившихся к соблюдению режима прекращения огня осталось неизменным - 234 объединения.
Между тем, как писал сайт kp.ru, с самого вечера пятницы над Дамаском звучали звуки многочисленных взрывов. Система противовоздушной обороны Сирии отражала атаку на столицу республики. Кто именно вел обстрел города, не уточнялось.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»