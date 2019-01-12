Россиянки заняли три первых места на Кубке IBU по биатлону в Польше

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-12T14:28:05+03:00

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В польском городе Душники - Здруй в субботу, 12 января, прошел первый старт на очередном этапе Кубка IBU по биатлону. Женщины провели спринтерскую гонку на 7,5 километров. И победа на этой дистанции досталась россиянке - первой к финишу пришла Наталья Гербулова.

Вообще, все три первых места в Польше остались за россиянками. Гербулова прошла дистанцию за 22 минуты 10,7 секунды, второй стала Виктория Сливко. Она отстала на 5,6 секунды и допустила один промах. Третье место - у Анастасии Морозовой, сделавшей два промаха и проигравшей победительнице 22,7 секунды.

Еще три россиянки попали в десятку лучших - Елизавета Каплина (6), Тамара Воронина (8), Ирина Казакевич (9).