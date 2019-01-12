2019-01-12T14:28:05+03:00
Спорт

Россиянки заняли три первых места на Кубке IBU по биатлону в Польше

Победа досталась Наталье Гербуловой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
По итогам финиша - в десятке немало россиянок.По итогам финиша - в десятке немало россиянок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В польском городе Душники - Здруй в субботу, 12 января, прошел первый старт на очередном этапе Кубка IBU по биатлону. Женщины провели спринтерскую гонку на 7,5 километров. И победа на этой дистанции досталась россиянке - первой к финишу пришла Наталья Гербулова.

Вообще, все три первых места в Польше остались за россиянками. Гербулова прошла дистанцию за 22 минуты 10,7 секунды, второй стала Виктория Сливко. Она отстала на 5,6 секунды и допустила один промах. Третье место - у Анастасии Морозовой, сделавшей два промаха и проигравшей победительнице 22,7 секунды.

Еще три россиянки попали в десятку лучших - Елизавета Каплина (6), Тамара Воронина (8), Ирина Казакевич (9).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итальянка Витоцци выиграла гонку преследования на Кубке мира в Германии
Анатолий Гриценко подал документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины
Борис Джонсон решил жениться на молодой любовнице
ВМФ планирует поставить на боевое дежурство 32 беспилотника "Посейдон"
Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии
Мамаев посетил храм на территории СИЗО "Бутырка"
На Троекуровском кладбище прошли похороны Анатолия Лукьянова
Новая стратегия ПРО США может быть опубликована на следующей неделе
Россияне не пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в Оттаве
Грузовик протаранил десять автомобилей на парковке в районе МКАД
Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже
Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Украина заключила соглашение на покупку турецких ударных беспилотников
Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора в России
В РАН сообщили о потере управления над космическим телескопом "Спектр-Р"
В Париже прогремел мощный взрыв
Британские ученые назвали основные симптомы рака
Названы страны, жители которых чаще всего умирают из-за плохого питания
Amazon использовал украинцев для слежки за пользователями "умного дома"