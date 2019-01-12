2019-01-12T15:42:30+03:00
Политика

Анатолий Гриценко подал документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины

Залог за участие экс-министра обороны в выборах в 2,5 миллионов гривен внесла партия "Гражданская позиция"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Анатолий Гриценко подал документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины Фото: Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАССАнатолий Гриценко подал документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины Фото: Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАСС
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Лидер партии "Гражданская позиция" и экс-министр обороны Украины подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом он заявил на брифинге в ЦИК.

Сдан весь необходимый предусмотренный законом пакет документов для регистрации, - заявил Гриценко. Залог за участие в выборах в 2, 5 миллиона гривен внесла паартия "Гражданская позиция".

Анатолий Гриценко рассказал, что его кандидатская программа будет называться "Честный президент будет служить людям".

В программе изложено мое видение будущего Украины. Абсолютные конкретные шаги, что нужно сделать в каждой из ключевых сфер: безопасность, деоккупация территорий, борьба с коррупцией, подъем экономики, - заметил Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" также сказал, что рассчитывает только на один президентский срок. По его словам, он и его команда "выполнит те задачи, которые прописаны в программе, за пять лет".

Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта этого года. Предвыборная компания началась 31 декабря 2018 года. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации, пишет "РИА-Новости".

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