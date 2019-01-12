Итальянка Витоцци выиграла гонку преследования на Кубке мира в Германии

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-12T15:44:49+03:00

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На четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе в субботу, 12 января, прошла гонка преследования у женщин. Победу в ней, как и в спринте, одержала итальянская биатлонистка Лиза Витоцци.

Она пришла к финишу 10-километровой дистанции первой, допустив два промаха на 4 рубежах и показав время в 32 минуты 32,9 секунды. Второе место - за Анастасией Кузьминой из Словакии. Родная сестра Антона Шипулина отстала на 14,5 секунды, допустив 4 промаха. Третье место - у Анаис Шевалье из Франции, которая при 5 промахах отстала на 27,9 секунды от победительницы.

Лучшая из российских спортсменок Евгения Павлова на 13 месте, а Екатерина Юрлова - на 14 месте.