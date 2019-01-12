2019-01-12T16:12:35+03:00
Происшествия

В Париже при взрыве газа погибло четыре человека

В субботу утром в центре города на улице Тревиз раздался взрыв в булочной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Париже при взрыве газа погибло четыре человекаВ Париже при взрыве газа погибло четыре человекаФото: REUTERS
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В результате взрыва в центре Парижа погибло четыре человека.

В субботу утром, 12 января, в центре Парижа на улице Тревиз загорелась булочная. Перед этим в ней прогремел сильный взрыв. Пламя быстро перекинулось на соседние здания.

В Интернете шокированные французы посчитали произошедшее терактом, однако, полиция поспешила опровергнуть этот слух: взрыв был связан с протечкой газа. Полицейские также отметили, что данное происшествие никак не связано с протестной акцией "желтые жилеты", которая запланирована на сегодня.

На месте ЧП на данный момент работают спасатели. Также на место трагедии прибыли премьер Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

На данный момент известно о более 20 пострадавших в результате взрыва. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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