Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Олега Дерипаски

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-12T16:47:51+03:00

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Ряд европейских дипломатов уверены в том, что продление американских санкций в отношении российских компаний отрицательно скажется на алюминиевой отрасли в Европе. По этой причине специалисты поддержали снятие санкций с предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Документ был подписан послами Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и главой представительства ЕС в Соединенных Штатах.

- Мы приветствуем недавние действия Казначейства в отношении представления Конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и "Русала" из санкционного списка, - говорится в письме.

Дипломаты также отметили, что продление санкций может лишить средств к существованию 75 тысяч жителей Европейских стран.

- Кроме предотвращения серьезного ущерба алюминиевой индустрии в Европе, исключение позволит сохранить цепочки поставок глинозема и алюминия, которые в противном случае могли бы быть перенаправлены в Китай и способствовать дальнейшему укреплению его позиции на мировом рынке отрасли, - отмечается в письме.