2019-01-12T17:15:05+03:00
Общество

В Америке помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет обвиняли в изнасиловании

В суде это уголовное дело признали проявлением расовой несправедливости
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Америке помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет обвиняли в изнасилованииВ Америке помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет обвиняли в изнасиловании
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В штате Флорида посмертно помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет назад обвинили в изнасиловании 17-летней девушки.

Инцидент произошел в 1949 году в американском городе Гровленд. Тогда 17-летняя местная жительница обвинила четырех юношей-афроамериканцев в изнасиловании. Данное заявление привело в ярость жителей Гровленда, и они забили насмерть одного из преступников.

Двое юношей были приговорены к смертной казни. Другой отбывал пожизненный срок. Также в городе прокатилась волна погромов - жители громили кварталы, где проживали афроамериканцы, сжигая их дома.

Спустя 70 лет "потерпевшая" заявила, что никакого изнасилования не было. После откровенного признания в присутствии губернатора штата, потомков "насильников", прошло четырехчасовое разбирательство, было проведено расследование. Оно показало, что все четверо афроамериканцев были невиновны, сообщает издание USA TODAY.

Данное уголовное дело признали проявлением расовой несправедливости. Всех "виновных" посмертно помиловали.

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