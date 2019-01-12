2019-01-12T18:44:56+03:00
Политика

Украина выступила за поэтапную отмену права вето в СБ ООН

Такое решение связано с агрессией со стороны России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украина выступила за поэтапную отмену права вето в СБ ООНУкраина выступила за поэтапную отмену права вето в СБ ООНФото: REUTERS
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Украинское правительство выступило с инициативой, касающейся поэтопной отмены права вето в Совете Безопасности ООН в условиях "агрессии со стороны России".

- Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно остро в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности, - отметил украинский постпред при Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко.

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе оценил заявление представителя делегации Украины при ООН, который напомнил о «необходимости» лишить членов Совета Безопасности всемирной организации возможности использовать право вето, сообщает "Russia Today".

Напомним, право вето позволяет постоянным членам СБ (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) отвергать проект любой содержательной резолюции ООН, вне зависимости от уровня поддержки, которой он пользуется. Предполагается, что такой механизм заставляет СБ ООН особенно тщательно подходить к процессу поиска консенсусных решений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Петр Порошенко потребовал лишить Россию права вето в СБ ООН в апреле прошлого года. Также он заявил о необходимости «шире открыть двери для Украины» в НАТО.

В ноябре 2018 года Украина уже заявляла о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето. По словам представителя Киева, для его страны этот вопрос – один из самых важных приоритетов.

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