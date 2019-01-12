Дональд Трамп считает своей заслугой жесткую позицию по отношению к России

СЕГОДНЯ 19:08 2019-01-12T19:25:47+03:00

И при этом президент США рассчитывает, что отношения между Москвой и Вашингтоном рано или поздно нормализуются

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Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter опубликовал пост, в котором он написал, что своей заслугой считает очень жесткую позицию по отношению к России.

- Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент, - прокомментировал Трамп.

Однако президент США выразил надежду на то, что рано или поздно отношения между Вашингтоном и Москвой в целом нормализуются, сообщает "ТАСС".

- В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией, - добавил Трамп.

Ранее сайт kp.ru cообщил о том, что Дональд Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане. По его мнению, СССР «обанкротился» в результате боевых действий.