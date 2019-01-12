Дональд Трамп считает своей заслугой жесткую позицию по отношению к России
Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter опубликовал пост, в котором он написал, что своей заслугой считает очень жесткую позицию по отношению к России.
- Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент, - прокомментировал Трамп.
Однако президент США выразил надежду на то, что рано или поздно отношения между Вашингтоном и Москвой в целом нормализуются, сообщает "ТАСС".
- В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией - это хорошо. Я надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией, - добавил Трамп.
Ранее сайт kp.ru cообщил о том, что Дональд Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане. По его мнению, СССР «обанкротился» в результате боевых действий.