2019-01-12T20:16:32+03:00
В мире

Турция провела военные учения на границе с Сирией

Турецкие вооруженные силы продолжают отправлять боевую технику к сирийской территории
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Турция провела военные учения на границе с СириейТурция провела военные учения на границе с СириейФото: REUTERS
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Вооруженные силы Турции провели военные учения в провинции Хатай, неподалеку от сирийской границы.

Ранее воинские подразделения из разных частей Турции были направлены на усиление приграничной полосы в районе Яйладагы. Именно здесь и прошли танковые учения.

Турецкие военные продолжают отправлять военную технику к границам Сирии.

Напомним, 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что планируется начать в ближайшие дни операцию против курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз".

Ранее Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что десантный корабль США направился к берегам Сирии для прикрытия вывода войск. На борту военного судна Kearsarge находятся сотни морпехов, вертолеты и другая авиатехника.

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