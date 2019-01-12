МИД Сирии направил в ООН письма из-за воздушной атаки ВВС Израиля
Ранее израильские военные самолеты запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска
Изменить размер текста:
Сирия в письмах ООН по поводу воздушной атаки израильскими военными Дамаска заявила, что Израиль тем самым пытается уйти от решения внутренних проблем и пользуется "прикрытием" американской администрации.
Ранее, в ночь на субботу, военные израильские самолеты запустили ракеты по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. Ущерб нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии.