2019-01-12T20:26:35+03:00
В мире

МИД Сирии направил в ООН письма из-за воздушной атаки ВВС Израиля

Ранее израильские военные самолеты запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Сирия в письмах ООН по поводу воздушной атаки израильскими военными Дамаска заявила, что Израиль тем самым пытается уйти от решения внутренних проблем и пользуется "прикрытием" американской администрации.

Ранее, в ночь на субботу, военные израильские самолеты запустили ракеты по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. Ущерб нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии.

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