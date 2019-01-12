МИД Сирии направил в ООН письма из-за воздушной атаки ВВС Израиля

СЕГОДНЯ 20:26 2019-01-12T20:26:35+03:00

Ранее израильские военные самолеты запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска

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Сирия в письмах ООН по поводу воздушной атаки израильскими военными Дамаска заявила, что Израиль тем самым пытается уйти от решения внутренних проблем и пользуется "прикрытием" американской администрации.

Ранее, в ночь на субботу, военные израильские самолеты запустили ракеты по окрестностям Дамаска. ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. Ущерб нанесен лишь складу в районе международного аэропорта столицы Сирии.