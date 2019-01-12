СЕГОДНЯ 21:36 2019-01-12T21:48:29+03:00

Трамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минут Фото: REUTERS

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Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал членов Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с ситуацией вокруг временной приостановки работы правительства США.

- Демократы могли бы разобраться с шатдауном за 15 минут. Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это, - заявил Трамп.

Также президент США заметил, что демократы могли бы решить проблему с "ужасным гуманитарным кризисом" на границе США и Мексики.

- Жду вас в Белом доме, - подытожил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство США частично приостановило свою работу еще 22 декабря прошлого года. На этот раз из-за отсутствия соглашения между американским лидером Дональдом Трампом и конгрессом по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

Позже Трамп заявил, что «шатдаун» продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании стены на границе с Мексикой.