2019-01-12T21:48:29+03:00
Политика

Трамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минут

По его словам, шатдаун затянулся из-за демократов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Трамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минутТрамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минутФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал членов Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с ситуацией вокруг временной приостановки работы правительства США.

- Демократы могли бы разобраться с шатдауном за 15 минут. Позвоните своему демократу-сенатору или конгрессмену. Скажите им сделать это, - заявил Трамп.

Также президент США заметил, что демократы могли бы решить проблему с "ужасным гуманитарным кризисом" на границе США и Мексики.

- Жду вас в Белом доме, - подытожил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство США частично приостановило свою работу еще 22 декабря прошлого года. На этот раз из-за отсутствия соглашения между американским лидером Дональдом Трампом и конгрессом по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

Позже Трамп заявил, что «шатдаун» продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании стены на границе с Мексикой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Всемирное антидопинговое агентство объявит решение исполкома по РУСАДА 22 января
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет генеральную уборку в больнице Струнино
МИД Сирии направил в ООН письма из-за воздушной атаки ВВС Израиля
Турция провела военные учения на границе с Сирией
Сражавшихся вместе с фашистами против СССР жителей Венгрии назвали героями
Дональд Трамп считает своей заслугой жесткую позицию по отношению к России
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Украина выступила за поэтапную отмену права вето в СБ ООН
В Америке помиловали четырех афроамериканцев, которых 70 лет обвиняли в изнасиловании
Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Олега Дерипаски
В Париже при взрыве газа погибло четыре человека