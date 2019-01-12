2019-01-12T22:05:29+03:00
Общество

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Специалисты отметили, что фейковая информация распространяется через социальные сети и мессенджеры
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринахРоспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты Роспотребнадзора ответили на многочисленные сообщения о мандаринах, которые якобы заражены гриппом. Специалисты призвали не доверять "случайным источникам информации", о том, что в некоторых российских регионах нашли опасные для здоровья человека фрукты.

- Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.

В Роспортребнадзоре также сказали, что слухи в основном распространяются в мессенджерах и социальных сетях.

Специалисты призвали россиян обращаться в компетентные органы в случае сомнений по поводу качества того или иного товара.

В Роспотребнадзоре также добавили, что сотрудники ведомства внимательно оценивают качество и безопасность фруктов в ходе плановых и внеплановых проверок.

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