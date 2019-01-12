Пушков назвал "сотрясанием воздуха" идею Киева об отмене права вето в СБ ООН

12 Янв. 23:41 2019-01-12T23:41:28+03:00

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Украинские власти снова пытаются привлечь к себе внимание громкими и бессмысленными заявлениями. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя инициативу Киева о поэтапной отмене права вето в Совете Безопасности ООН.

Российский сенатор выразил уверенность, что предложение Украины не будет принято никогда.

"Это обрушило бы и без того хрупкую систему принятия решений в ООН и парализовало бы ее. Цель Киева - вновь произвести сотрясание воздуха, вновь привлечь к себе внимание и подыграть риторическим атакам на Россию", - написал Пушков в своем Тwitter.

Как писал сайт "КП", ранее украинское правительство выступило с инициативой, касающейся поэтапной отмены права вето в СБ ООН в условиях "агрессии со стороны России". Это право позволяет постоянным членам СБ (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) отвергать проект любой содержательной резолюции ООН, вне зависимости от уровня поддержки, которой он пользуется. Такой механизм дает возможность особенно тщательно подходить к процессу поиска решений, приемлемых для всех сторон.