В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП

СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-13T00:06:57+03:00

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На севере Швеции неподалеку от города Кируны произошло ДТП, в котором погибли шесть иностранных граждан. Об этом сообщила полиция страны.

По данным правоохранителей, в ночь на 12 января на трассе столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус.

"Все люди в попавшей в аварию машине приехали из страны, расположенной за пределами североевропейских стран, и все 1990-х годов рождения", - говорится в заявлении полиции.

Причины аварии пока неизвестны. На месте работают эксперты. Шведские власти уже известили родственников погибших о произошедшем. Криминалисты приступили к идентификации тел в соответствии со стандартами Интерполa. Как отмечает РИА Новости, в пресс-службе полиции отказались уточнить гражданство или национальность жертв ДТП.

Водитель грузовика, который принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Ironо, остался жив. В пресс-службе компании отметили, что их сотрудник, находившийся за рулем,физически не пострадал, но находится в состоянии шока. Его доставили в больницу.

В Kaunis Ironо утверждают, что микроавтобус по непонятным причинам выехал на встречную полосу, по которой ехал грузовик, что и стало причиной аварии.