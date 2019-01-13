2019-01-13T00:46:43+03:00
Происшествия

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Германии

Полиция начала расследование причин аварии
Юлия ДИВЕЕВА
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Легкомоторный самолет разбился в ГерманииЛегкомоторный самолет разбился в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Vulcanair. В результате погибли два человека.

Авария произошла в субботу около 11:50 (13:50 мск) в коммуне Претцель в федеральной земле Бранденбург. Как сообщает местная полиция, обе жертвы находились на борту самолета.

Летательный аппарат полностью развалился от удара о землю. Причина крушения неизвестно. На месте аварии работают специалисты и следователи, пишет издание Berliner Morgenpost.

По словам пресс-секретаря Федерального бюро расследований авиационных происшествий Германии, оперативные мероприятия на месте происшествия займут один-два дня, арасследование причин крушения может занять около года.

Напомним, сайт kp.ru писал о подобном инциденте, который произошел 3 ноября в Италии. Разбился небольшой легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260. Авария произошла в окрестностях Венеции, недалеко от селения Бриан на севере страны. На борту воздушного судна находилось два человека, один из них - летчик-инструктор. Оба погибли на месте.

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