На украинском НПЗ "Карпатнефтьхим" вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 03:53 2019-01-13T04:03:06+03:00

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В Ивано-Франковской области Украины загорелся нефтеперерабатывающий завод "Карпатнефтехим" в городе Калуше. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Бабушкина.

По ее словам, сигнал о начавшемся пожаре поступил 12 января в 21:08 по местному времени (22:08 мск).

"Поступили сообщения о возгорании на олефиновом заводе "Карпатнефтехим". В данный момент происходит факельное горение пирогаза", - пояснила Бабушкина.

В борьбе с огнем задействованы 18 единиц техники и около 90 пожарных. Примерно к полуночи по местному времени пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Мэр Калуша Игорь Матвийчук заверил, что угрозы для жителей города нет. Выбросов вредных веществ в атмосферу во время горения не зафиксировано.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 9 октября на складе боеприпасов в Черниговской области Украины начался сильный пожар, сопровождаемый частыми взрывами. Первые взрывы в арсенале прогремели во вторник около 3 часов ночи. По данным украинских властей, пострадавших в результате инцидента нет, эвакуации подверглись примерно 12 тысяч человек.