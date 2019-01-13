На украинском НПЗ "Карпатнефтьхим" вспыхнул пожар
В Ивано-Франковской области Украины загорелся нефтеперерабатывающий завод "Карпатнефтехим" в городе Калуше. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Бабушкина.
По ее словам, сигнал о начавшемся пожаре поступил 12 января в 21:08 по местному времени (22:08 мск).
"Поступили сообщения о возгорании на олефиновом заводе "Карпатнефтехим". В данный момент происходит факельное горение пирогаза", - пояснила Бабушкина.
В борьбе с огнем задействованы 18 единиц техники и около 90 пожарных. Примерно к полуночи по местному времени пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало, передает ТАСС.
Мэр Калуша Игорь Матвийчук заверил, что угрозы для жителей города нет. Выбросов вредных веществ в атмосферу во время горения не зафиксировано.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 9 октября на складе боеприпасов в Черниговской области Украины начался сильный пожар, сопровождаемый частыми взрывами. Первые взрывы в арсенале прогремели во вторник около 3 часов ночи. По данным украинских властей, пострадавших в результате инцидента нет, эвакуации подверглись примерно 12 тысяч человек.