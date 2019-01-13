2019-01-13T05:01:09+03:00
Политика

В СБУ объяснили вызов допрос кандидата в президенты Украины

Анатолию Гриценко зададут вопросы по факту обнародования информации о событиях в Крыму и Донбассе
Юлия ДИВЕЕВА
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Анатолий Гриценко. Фото: Зураб ДЖАВАХАДЗЕ / ИТАР-ТАССАнатолий Гриценко. Фото: Зураб ДЖАВАХАДЗЕ / ИТАР-ТАСС
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Стало известно, зачем Служба безопасности Украины вызвала на допрос экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Как пояснили в пресс-службе СБУ, предстоящая беседа связана с обнародованием информации о событиях в Крыму и Донбассе.

"Следователи СБУ действительно пригласили гражданина Украины Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля 15 января текущего года. Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Как рассказывал сайт kp.ru, 11 января стало известно, что СБУ вызвала на допрос депутата Верховной рады Анатолия Гриценкона. Песс-секретарь "Гражданской позиции" подчеркнула, что нардепа пригласили в качестве свидетеля.

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