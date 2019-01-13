2019-01-13T06:20:30+03:00
Политика

Сирийская оппозиция заявила о задержании боевиков с российским гражданством

Отряды СДС накрыли банду, в которой у двоих террористов при себе были паспорта РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сирии отряды оппозиции захватили группу террористовВ Сирии отряды оппозиции захватили группу террористовФото: REUTERS
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Отряды оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС) сообщили, что взяли группу боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Среди них, якобы, были два человека с российским гражданством.

Банду задержали девятого января. Она состояла из четырех человек: двух россиян, гражданина Турции и гражданина Афганистана.

В заявлении СДС говорится, что задержанная группа была заброшена в Сирию, чтобы осуществить теракты в Ракке и организовала в городе террористические ячейки. Ее боевики спланировали несколько терактов, которые были совершены в Ракке и ее пригородах, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ruписал, что российские наблюдатели 11 января зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня в сирийских зонах деэскалации, который пришелся на Алеппо, а турецкая сторона - 30. Обмен данными состоялся в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений перемирия.

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