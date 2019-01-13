Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы

СЕГОДНЯ 07:01 2019-01-13T07:06:33+03:00

Киев расплатится за свою автокефалию храмом Спаса на Брестове, где похоронен Юрий Долгорукий

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Украина передаст Константинопольской епархии храм Спаса на Берестове, где находится могила российского князя основавшего Москву Юрия Долгорукого. В субботу, 12 января, президент Незалежной Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием посетил эту церковь.

Спас на Берестове станет подарком патриарху Варфоломею за предоставление автокефалии Украине, пишет Strana.ua. И это не единственная церковь, которую Киев передаст Константинополю.

Церковь Спаса на Берестове - одна из древних в Киеве, имеет культурное и историческое значение. Храм XI века входит в комплекс Киево-Печерской Лавры. В 1157 году здесь был похоронен князь Юрий Долгорукий. Церковные богослужения в настоящий момент не ведуться, поскольку здание уже 18 лет на реставрации.

Напомним, томос об автокефалии ПЦУ был подписан константинопольским патриархом 5 января 2019 года, а на следующий день состоялась церемония вручения документа предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию. Последний был избран главой ПЦУ по итогам объединительного собора, прошедшего в Киеве в декабре 2018 года.