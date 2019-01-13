2019-01-13T07:22:29+03:00
Происшествия

В результате обрушения крыши шахты в Китае погиб 21 человек

Трагедия произошла в провинции Шэньси на северо-западе страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее сообщалось о 19 жертвах; тела еще двух горняков, считавшихся пропавшими без вести, были найдены сегодня утром.Ранее сообщалось о 19 жертвах; тела еще двух горняков, считавшихся пропавшими без вести, были найдены сегодня утром.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате обрушения крыши угольной шахты, расположенной в китайской провинции Шэньси, погиб 21 человек. Ранее сообщалось о 19 жертвах; тела еще двух горняков, считавшихся пропавшими без вести, были найдены сегодня утром.

Как сообщает агентство "Синьхуа", авария произошла на угольной шахте, находящейся в собственности компании Baiji Mining, в субботу, 12 января, в 16:30 по местному времени. В момент трагедии на объекте находились 87 человек. Сразу после обрушения 66 горняков были эвакуированы в безопасное место.

Сведений о причинах аварии в настоящий момент нет. Ведется расследование случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал об обрушении золотой шахты в афганской провинции Бадахшан. Жертвами трагедии стали 30 человек, еще 7 рабочих получили травмы различной степени тяжести.

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