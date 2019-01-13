2019-01-13T07:28:11+03:00
Происшествия

В Германии мигрант из Афганистана ранил ножом беременную женщину

После нападения беженец сам явился в полицию с повинной
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В немецком городе Бад-Кройцнах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) мигрант из Афганистана ранил ножом беременную женщину. Об этом сообщили в субботу полиция и прокуратура Майнца в совместном заявлении.

Нападении произошло в больнице вечером пятницы, 11 января. Пострадавшую сразу же прооперировали. Сейчас ее жизнь вне опасности, состояние оценивается как стабильное.

Врачам не удалось спасти ребенка, которого вынашивала женщина. Как выяснилось, напал на нее беженец из афганистана, попросивший в Германии убежища. Он сам явился в полицию с повинной. Его взяли под стражу, передает ТАСС.

В прокуратуре отметили, что между мигрантом и пострадавшей произошел конфликт, после которого афганец схвавтился за нож.

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