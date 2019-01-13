Япония создаст самолеты для ведения электронной войны

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-13T07:55:40+03:00

Для ведения электронной войны планируется переоборудовать часть патрульных и транспортных самолетов, уже имеющихся на вооружении Сил самообороны Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Правительство Японии приняло решение о разработке самолетов РЭБ для наступательных операций. Данные летательные аппараты будут предназначены для борьбы с радарами и средствами связи предполагаемого противника.

По данным издания Yomiuri, для ведения электронной войны планируется переоборудовать часть патрульных и транспортных самолетов, уже имеющихся на вооружении Сил самообороны Японии. Первые образца подобных летательных аппаратов планируется ввести в строй в 2027 году, их разработкой займутся национальные предприятия ВПК.

В настоящий момент на вооружения Сил самообороны Японии уже имеются самолеты и другие средства, предназначенные для ведения электронной войны, однако они имеют оборонительный характер. Новые летательные аппараты, в свою очередь, смогут активно подавлять системы связи и радары военно-морских сил потенциального противника.

В материале Yomiuri отмечается, что новые самолеты РЭБ разрабатываются в том числе для противодействия вооруженным силам Китая и России.