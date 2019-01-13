Япония создаст самолеты для ведения электронной войны
Правительство Японии приняло решение о разработке самолетов РЭБ для наступательных операций. Данные летательные аппараты будут предназначены для борьбы с радарами и средствами связи предполагаемого противника.
По данным издания Yomiuri, для ведения электронной войны планируется переоборудовать часть патрульных и транспортных самолетов, уже имеющихся на вооружении Сил самообороны Японии. Первые образца подобных летательных аппаратов планируется ввести в строй в 2027 году, их разработкой займутся национальные предприятия ВПК.
В настоящий момент на вооружения Сил самообороны Японии уже имеются самолеты и другие средства, предназначенные для ведения электронной войны, однако они имеют оборонительный характер. Новые летательные аппараты, в свою очередь, смогут активно подавлять системы связи и радары военно-морских сил потенциального противника.
В материале Yomiuri отмечается, что новые самолеты РЭБ разрабатываются в том числе для противодействия вооруженным силам Китая и России.