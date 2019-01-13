Уволенные сотрудники Facebook рассказали о "нездоровой атмосфере" в компании

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-13T13:30:12+03:00

12 бывших сотрудников компании Facebook, уволенных в период с 2016 по 2018 год, заявили о культе личности, процветающем в фирме Фото: REUTERS

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12 бывших сотрудников компании Facebook, уволенных в период с 2016 по 2018 год, заявили о культе личности, процветающем в фирме. По словам экс-менеджеров компании Марка Цукерберга, в Facebook также используется суровая система оценки труда работников.

"Они утверждают, что поощряют обмен мнениями, но после того, как я задал неудобные вопросы на совещании, мне поступило несколько гневных звонков от руководства. Нас буквально вынуждали симулировать удовлетворение от своей работы", - заявил один из бывших сотрудников Facebook в интервью телеканалу CNBC.

По данным телеканала, для оценки труда сотрудников в Facebook применяется так называемая "кривая жизнеспособности", которая подразумевает ранжирование работников в зависимости от их эффективности. Несмотря на то, что такая система используется во многих компаниях Силиконовой долины, некоторые компании уже отказались от нее из-за многочисленных жалоб.

Говоря о системе оценки труда в компании, один из ее бывших сотрудников заявил, что на формирование рейтинга не влияют даже уважительные причины снижения качества работы: во время бракоразводного процесса он не успевал посещать мероприятия по тимбилдингу, из-за чего его рейтинг был понижен.

В Facebook, в свою очередь, заявили, что не придерживаются авторитарного стиля управления. По словам представителей компании, внеурочные мероприятия посещаются работниками исключительно на добровольной основе.

СМИ отмечают, что между сообщения о нездоровой атмосфере, царящей в компании Марка Цукерберга, и последними неудачами фирмы есть связь. Напомним, в 2018 году акции Facebook резко упали в цене на фоне сообщений о передаче данных пользователей сторонним фирмам.