2019-01-13T13:47:14+03:00
Происшествия

Масштабная авария на электросети в Сан-Паулу попала на видео

Несколько районов города остались без электричества [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Непогода в Сан-Паулу стала причиной аварии на местной электросетиНепогода в Сан-Паулу стала причиной аварии на местной электросетиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 11 января, несколько районов бразильского города Сан-Паулу остались без электричества. Момент аварии на электросети, ставшей этому причиной, попал на видео.

Как сообщает местный информационный портал G1, причиной аварии стала непогода. Сильные проливные дожди с молниями повредили высоковольтные линии. Ранее также сообщалось о взрыве трансформатора, однако эта информация была опровергнута компанией-оператором электросети.

Жители Сан-Паулу засняли на видео момент аварии на электросетях.Голубая вспышка пугает и впечатляет одновременно

Электроснабжение районов, оставшихся без электричества, было восстановлено только в субботу. В настоящий момент на линии электропередач ведутся восстановительные работы.

Авария на электросетях в Сан-Паулу.Жителей напугал взрыв и столб синего пламени

Ранее сайт kp.ru сообщал об обрушении горящего небоскреба в Сан-Паулу. Момент трагедии также попал на видео. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек; здание было заброшено, и в нем проживали сквоттеры - люди, самовольно занимающие чужую жилую площадь

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