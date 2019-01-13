"Это голосование против всех". Политолог Михаил Погребинский прокомментировал выдвижение Зеленского на выборы президента

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-13T15:01:08+03:00

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Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о выдвижении известного шоумена Владимира Зеленского в качестве кандидата на пост президента Украины. Политолог заявил, что считает маловероятным сценарий, при котором Зеленский пройдет во второй тур президентских выборов.

"Я считаю, что реально он во время выборов не получит столько процентов. В частности, потому что люди, которые выбирают его в опросах, не ходят на выборы", - заявил Погребинский, добавив, что люди, которые голосуют за Зеленского, хотят проголосовать "против всех". "Они хотя чего-то новенького, и оказалось, что кроме Зеленского никого и нет", - отметил политолог.

Говоря о поддержке кандидатуры Зеленского украинцами, Погребинский отметил, что "важно защитить свои голоса". "Для этого нужны тысячи людей, которые будут контролировать на участках процесс подчета голосов", - добавил он. Тем не менее, по мнению политолога, у Зеленского есть шансы на победу в случае его попадания во второй тур выборов. "Он [Зеленский] имеет крайне мало людей, которые плохо к нему относятся - низкий негативный рейтинг, в отличие от той же Тимошенко, которая с большой вероятностью во второй тур проходит", - прокомментировал Погребинский данную ситуацию.

В заключение интервью политолог отметил, что на посту президента Зеленский может быть опасен для Украины. "Этот молодой человек не имеет каких-либо четких убеждений. Он вел себя очень двусмысленно: то ехал забавлять воинов АТО, то говорил, что русский язык не нужно обижать", - заявил Погребинский, добавив, что на посту президента шоумен может стать "игрушкой в руках очень опытных интриганов".